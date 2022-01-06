В России шестые сутки подряд выявлено менее 20 тысяч новых случаев COVID

Количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 в России за сутки составило 15 316 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Также за сутки скончалось 802 пациента с подтверждённым COVID. 31 декабря 2021 года было зафиксировано 20 638 заболевших, с того дня количество инфицированных уверенно снижается уже шестой день подряд.

Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии увеличилось до 10 601 300. Скончались за это же время 313 817 пациентов.

В Москве выявлено 2357 заболевших, в Санкт-Петербурге — 1286, в Подмосковье — 742, в Краснодарском крае — 411, в Свердловской области — 390, в Челябинской — 365, в Пермском крае — 301.

Полностью вылечиться от инфекции смогли 22 949 человек за последние сутки. Общее число выздоровевших превысило 9,6 млн россиян.

Ранее в США был установлен абсолютный рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки: более миллиона случаев (1 083 948). Предыдущий рекорд, зафиксированный 31 декабря, превышен почти в два раза — тогда выявили около 590 тысяч заражений. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации руководством США было объявлено о закрытии школ и офисов, также отменены многие авиарейсы, а некоторые мероприятия перенесены. При этом, несмотря на увеличение числа инфицированных, сопоставимого роста смертности от коронавируса в стране не наблюдается.

Ранее сообщалось, что служащие ВМС США не будут подвергаться наказанию за отказ от вакцинации против коронавируса. Решение о предварительном запрете на подобные действия со стороны Министерства обороны вынес федеральный судья Рид О'Коннор.