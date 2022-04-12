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В России седьмой день подряд фиксируют менее 300 смертей от COVID

13:18, 12 апреля 2022
В России седьмой день подряд фиксируют менее 300 смертей от COVID Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
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В России за сутки умер от COVID 281 человек, на 33 больше, чем днём ранее (248), сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. В России на протяжении недели число летальных исходов не превышает отметку 300 случаев.

Число выявленных за сутки случаев составило 10 910 человек. С начала пандемии выявлено 18 018 825 случаев, сообщили в оперштабе.

4223 человека было госпитализировано. Увеличение числа госпитализаций наблюдается в 82 регионах, снижение — в двух. Ситуация не изменилась только в одном субъекте. 

В Москве за сутки умерло 18 человек. В Санкт-Петербурге — 16. В Нижегородской области погибло трое человек, в Иркутской — семеро.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко не исключил очередного подъёма заболеваемости коронавирусом. Он заявил, что новая волна настигнет страну в конце мая — июне. По его прогнозам, следующая волна будет зависеть не только от совместных действий врачей, чиновников и граждан, но и от соблюдения санитарных норм и правил. Совокупность этих механизмов, по мнению главы Минздрава, позволит управлять ситуацией.

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