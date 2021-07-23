В России резко снизилась заболеваемость ВИЧ

Заболеваемость ВИЧ в России из расчёта на 100 тысяч населения снизилась за период с 2015 по 2020 год почти вдвое. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Минздрава.

В 2015 году число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции составлял 68,5 человек на 100 тысяч, тогда как в 2020 году этот показатель снизился до 35,8 человек. Всего в прошлом году этот диагноз впервые поставили 56,5 тысячам пациентов.

Среди регионов по этому показателю «лидируют» Кемеровская область, Пермский край и Тюменская область. Меньше всего заразившихся выявлено в республиках Калмыкия, Чечня и Смоленской области. Тем не менее, стоит заметить, что число выявленных случаев заражения ещё не отображает реальной картины по числу болеющих ВИЧ.

Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ.