В России резко снизилась заболеваемость ВИЧ

Заболеваемость ВИЧ в России из расчёта на 100 тысяч населения снизилась за период с 2015 по 2020 год почти вдвое. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Минздрава.
В 2015 году число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции
Среди регионов по этому показателю «лидируют» Кемеровская область, Пермский край и Тюменская область. Меньше всего заразившихся выявлено в республиках Калмыкия, Чечня и Смоленской области. Тем не менее, стоит заметить, что число выявленных случаев заражения ещё не отображает реальной картины по числу болеющих ВИЧ.
Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ.