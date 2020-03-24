https://static.news.ru/photo/132a6d2a-6dc2-11ea-88a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Cистему онлайн-тестирования для определения симптомов коронавируса хотят разработать в России. Об этом сообщил председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

Инициатива заявлена в рамках акции #МыВместе, уточнил он.

По его словам, граждане, которые находятся в зоне риска, смогут пройти проверку, не выходя из дома. Если симптомы будут обнаружены, у них будет возможность обратиться на правительственную горячую линию. Там люди смогут получить консультацию, чтобы в дальнейшем в случае необходимости вызвать врача на дом.

Важно, чтобы люди не шли сами в поликлинику, чтобы они сами не гуляли по улице, когда находятся в состоянии наличия этих симптомов, и через этот онлайн-тест на сайте они могли бы эти симптомы выявить, — цитирует Метелева РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, в России появился агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период пандемии коронавируса. На сайте МыВместе2020.рф каждый может предложить свою помощь в покупке продуктов, оказании юридической поддержки и психологической помощи.