В России разработана антикоронавирусная диета

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Институт питания и биотехнологии разработал специализированный антикоронавирусный рацион для людей, находящихся в режиме самоизоляции или на карантине. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Во время пребывания дома суточная калорийность должна сократиться на 300 ккал и составлять 1500-1700 ккал. 300 килокалорий в день ежедневно через неделю уже дадут три лишних килограмма массы тела, — цитирует ТАСС эксперта.

По его словам, новый семидневный рацион будет включать традиционные продукты, а также продукты со сниженной калорийностью. В ближайшее время рацион опубликуют на сайте института и Роспотребнадзора.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по закупкам продуктов и питанию во время пандемии коронавирусной инфекции. В организации отметили, что излишние закупки на фоне паники могут привести к повышению цен, перееданию, а также к увеличению количества отходов. ВОЗ отметила, что стоит сначала употреблять скоропортящиеся продукты. А чтобы избежать порчи фруктов и овощей, стоит излишки заморозить.