В России разработали программу реабилитации переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/593452f0-aeee-11ea-b43a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские специалисты разработали рекомендации по медицинской реабилитации выздоровевших после коронавирусной инфекции. Документ появился благодаря экспертам Союза реабилитологов.

После того как методику утвердят, будет организована подготовка необходимых специалистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ замминистра здравоохранения Евгения Камкина на запрос депутата Госдумы Натальи Костенко. Та предлагала правительству разработать подобные программы реабилитации на базе санаториев.

В письме Камкина сказано, что санаторно-курортное лечение предполагается как одна из мер в рамках курса реабилитации.

При этом замглавы Минздрава отметил, что коронавирусное поражение лёгких сильно отличается от привычной бронхопневмонии. В связи с этим традиционные подходы к реабилитации этой категории пациентов неприменимы. Учитывая это, специалистами и были созданы новые рекомендации.

В министерстве также подчеркнули, что состав и структура программы должны включать методы и средства, обладающие доказанной эффективностью.

В свою очередь в Санкт-Петербурге, не дожидаясь рекомендаций специалистов, уже в конце мая начали направлять переболевших на реабилитацию. Первым стационаром, в котором можно пройти её, стала городская больница № 40. Сначала в ней пролечились врачи, заболевшие COVID-19.

О необходимости подобных мер ранее заявлял и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отмечал, что существует целый комплекс мероприятий, позволяющих полностью восстановить работоспособность организма.

Что касается сроков, то полученный в ходе борьбы с пандемией международный опыт показывает: реабилитация должна продолжаться в течение двух-трёх месяцев с момента заражения. В ряде случаев — например, для пациентов с сопутствующей хронической обструктивной болезнью лёгких — она может затянуться до года и дольше, рассказывали в Минздраве.

Как писал NEWS.ru, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предложили властям субсидировать санаторно-курортное лечение для переболевших COVID-19 и медиков, работавших с такими пациентами.