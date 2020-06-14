В России разработали программу реабилитации переболевших COVID-19

Российские специалисты разработали рекомендации по медицинской реабилитации выздоровевших после коронавирусной инфекции. Документ появился благодаря экспертам Союза реабилитологов.
После того как методику утвердят, будет организована подготовка необходимых специалистов,
В письме Камкина сказано, что санаторно-курортное лечение предполагается как одна из мер в рамках курса реабилитации.
При этом замглавы Минздрава отметил, что коронавирусное поражение лёгких сильно отличается от привычной бронхопневмонии. В связи с этим традиционные подходы к реабилитации этой категории пациентов неприменимы. Учитывая это, специалистами и были созданы новые рекомендации.
В министерстве также подчеркнули, что состав и структура программы должны включать методы и средства, обладающие доказанной эффективностью.
В свою очередь в Санкт-Петербурге, не дожидаясь рекомендаций специалистов, уже в конце мая начали направлять переболевших на реабилитацию. Первым стационаром, в котором можно пройти её, стала городская больница № 40. Сначала в ней пролечились врачи, заболевшие COVID-19.
О необходимости подобных мер ранее заявлял и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отмечал, что существует целый комплекс мероприятий, позволяющих полностью восстановить работоспособность организма.
Что касается сроков, то полученный в ходе борьбы с пандемией международный опыт показывает: реабилитация должна продолжаться в течение двух-трёх месяцев с момента заражения. В ряде случаев — например, для пациентов с сопутствующей хронической обструктивной болезнью лёгких — она может затянуться до года и дольше, рассказывали в Минздраве.
Как писал NEWS.ru, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предложили властям субсидировать санаторно-курортное лечение для переболевших COVID-19 и медиков, работавших с такими пациентами.
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