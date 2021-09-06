В России разработали прибор для быстрой диагностики коронавируса

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, который диагностирует заражение коронавирусом менее чем за полчаса. Об этом сообщила РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий агентства Дарья Крючко.

По словам эксперта, диагностическая система в течение 27 минут способна показать, есть ли в организме антиген к вирусу. В дальнейшем при определённой доработке система сможет быстро выявлять и другие антигены.

Ранее испанские учёные заявили, что защитой против ковида могут стать антитела против других коронавирусов. В их исследовании приняли участие 578 работников Клинической больницы Барселоны, у которых изучали уровень и тип антител к шести различным антигенам коронавируса SARS-CoV-2, а также к тем коронавирусам, которые вызывают у человека только ОРВИ. Число участников с антителами к SARS-CoV-2 составило 16,4%, при этом количество антител оставалось постоянным или даже вырастало.