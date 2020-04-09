В России разработали методику лечения пациентов с коронавирусной пневмонией

https://static.news.ru/photo/34e9e386-7a89-11ea-882d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали протокол по применению препарата «Даларгин» для выведения из тяжёлого состояния пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

По её словам, лекарство во время испытаний на животных, лёгкие которых введены в состояние фатального интерстициального отёка, обеспечивает выживаемость от 70% до 100%.

При тяжёлых пневмониях с признаками дыхательной недостаточности мы начинаем вводить этот препарат. По трём разных схемам. Очень надеемся, что это уменьшит частоту развития дистресс-синдрома и уменьшит количество смертей, позволит больным в тяжёлом состоянии, когда большинство из них находится на аппарате ИВЛ, выживать, — заявила Скворцова в интервью программе «Док-ток» на Первом канале.

«Даларгин» зарегистрирован в России как лекарство для заживления трофических язв и защиты органов и тканей — лёгких, печени и поджелудочной железы.

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ начались сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и российского препарата «Калидавир», которые будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Испытания лекарств проведут в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна после письменного согласия пациентов, заражённых COVID-19.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 млн человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.