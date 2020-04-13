В России разработали новый препарат от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российская компания разработала препарат от коронавируса. Через 10–12 дней планируется начать его клинические испытания.
Российская компания разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран (это уже полностью российский аналог), и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждём, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, — заявил Мурашко на совещании с Владимиром Путиным.
Ни название компании-разработчика, ни название действующего вещества этого препарата министр не уточнил. Расшифровка его выступления есть
При этом, по оценке, данной ранее академиком РАН, заведующим кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени Сеченова Виталием Зверевым, препараты для лечения коронавирусной инфекции появятся не раньше, чем через полтора-два года. По его мнению, создать такое лекарство нельзя ни за месяц, ни за год.
Ранее специалисты медико-генетического центра Genotek разработали новый тип экспресс-тестов на РНК коронавируса. В нём используется минимальное количество компонентов, что позволяет подготовить образцы для проверки за 10 минут.
Кроме того, по словам главного санитарного врача России Анны Поповой, с 14 апреля в Москве начнётся массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Они есть в крови людей, переболевших инфекцией, писал NEWS.ru.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 328 заболевших коронавирусом. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.
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