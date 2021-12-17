Гинцбург рассказал об испытаниях препарата от осложнений после COVID-19

Руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1», что препарат «Фтортиазинон» проходит вторую стадию клинических испытаний. Это средство направлено на профилактику тяжёлых бактериальных осложнений у людей, заразившихся COVID-19.

Третий препарат — он уже получил название «Фтортиазинон», — он сейчас проходит вторую стадию клинических испытаний вот совместно с нами в больницах, которые здесь находятся, в 52-й клинической больнице, будет направлен на профилактику тяжелых бактериальных осложнений у людей, которые заразились COVID-19, — отметил он.

Ранее Гинцбург сообщил, что в центре имени Гамалеи уже имеются технологии для создания вакцины на случай циркулирования различных штаммов коронавируса. Он пояснил, что специалисты института и раньше разрабатывали технологии, позволяющие реагировать на угрозу быстрого изменения возбудителей.

Микробиолог отметил, что схема вакцинации двумя компонентами «Спутника V» и ревакцинации через полгода «Спутником Лайт», которая работала в России в период пандемии, обеспечивает полную защиту от нового штамма «омикрон».

Ранее Гинцбург рассказал, что пандемия коронавируса завершится, когда антитела будут у 70–75% населения страны. Таких результатов можно добиться, если в течение шести месяцев «всю российскую популяцию накроют вакцинным препаратом».