В России впервые с августа выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 22 041 новый случай коронавируса. Впервые с 14 с августа зафиксировано более 22 тысяч заражений. Об этом сообщил оперштаб по противодействию коронавирусу.

Жертвами стали 822 человека. Это пятый подряд день, когда ежедневная смертность превышает 800 человек. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 203 095 человек.

В общей сложности в России заразились коронавирусом более 7,3 млн человек, свыше 6,5 млн выздоровели.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 3211 против 2893 днём ранее. Число умерших увеличилось на 63.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за роста числа заболевших коронавирусом развернут дополнительные койки. Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова заявила, что рост вызван окончанием сезона отпусков, началом нового учебного года, а также сезонным ростом простудных и вирусных заболеваний.