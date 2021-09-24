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В России впервые с августа выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19

11:57, 25 сентября 2021
В России впервые с августа выявили более 22 тысяч новых случаев COVID-19 Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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За минувшие сутки в России выявили 22 041 новый случай коронавируса. Впервые с 14 с августа зафиксировано более 22 тысяч заражений. Об этом сообщил оперштаб по противодействию коронавирусу.

Жертвами стали 822 человека. Это пятый подряд день, когда ежедневная смертность превышает 800 человек. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 203 095 человек.

В общей сложности в России заразились коронавирусом более 7,3 млн человек, свыше 6,5 млн выздоровели.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 3211 против 2893 днём ранее. Число умерших увеличилось на 63.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за роста числа заболевших коронавирусом развернут дополнительные койки. Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова заявила, что рост вызван окончанием сезона отпусков, началом нового учебного года, а также сезонным ростом простудных и вирусных заболеваний.

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