В России провели более 37,4 млн тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/a4b38dee-edb0-11ea-a823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за всё время пандемии было проведено более 37,4 млн лабораторных тестов на обнаружение COVID-19.

За последние сутки было сделано 307 тысяч тестов, сообщает Роспотребнадзор.

Всего по состоянию на утро 3 сентября под наблюдением врачей находятся 210 тысяч человек с подозрением на коронавирус.

Как ранее сообщал NEWS.ru, число заболевших коронавирусом в мире превысило 26 млн человек.

По состоянию на 08:00 3 сентября оно достигло 26 031 410 человек, за сутки зарегистрировано 281 768 новых случаев, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Скончались от осложнений заболевания 863 028 человек, 6013 из них — за последние сутки.

В России по состоянию на 2 сентября выявлено 1 005 000 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 414 летальных исходов, выздоровело 821 169 человек. Учитывая умерших и поправившихся, сейчас COVID-19 болеют 167 044 жителя России.