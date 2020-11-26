В России прекратилась передача ВИЧ-инфекции от матери к новорождённым

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Медики фиксируют минимальное количество передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорождённым в России. Об этом заявила помощник главы российского Министерства здравоохранения Ляля Габбасова.

Уже можно говорить о прекращении в РФ вертикального пути передачи. Сейчас этот процент передачи минимален, риск рождения от матери с ВИЧ заражённого ребёнка составляет всего 1,2%, — цитирует её KP.RU.

Габбасова также сообщила, что за минувшие три года выросло количество случаев, когда ВИЧ-инфекцию выявляли на самых ранних стадиях развития заболевания. На конец прошлого года под диспансерным наблюдением в российских центрах профилактики находилось 743 тысячи заражённых человек. Почти 70% из них получали антиретровирусную терапию.

Ранее сообщалось, что академик РАН, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что до выхода на плато по ВИЧ-инфекции далеко. По его мнению, в этом году может быть даже зафиксировано снижение прироста ВИЧ-инфицированных и умерших от СПИДа. Но это связано с тем, что часть ресурсов ушла на борьбу с эпидемией COVID-19 и количество обследований снижается.

Покровский считает, что для того чтобы страна вышла на плато, в ней должно регистрироваться столько же ВИЧ-инфицированных, сколько умирает от СПИДа. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году было зарегистрировано больше 90 тысяч новых случаев, а умерли порядка 30 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, в России смертность от инфекционных заболеваний в 3,5 раза превышает аналогичные показатели стран Восточной Европы, близких по уровню экономического развития. При этом в возрастной группе от 30 до 44 лет в России этот показатель был в 16 раз выше, чем в Чехии, Польше, Венгрии и ряде других государств бывшего соцлагеря. А также почти в 28 раз выше, чем в странах Западной Европы.

При этом статистика продолжает ухудшаться: в период с 2012 по 2018 год смертность от инфекций в нашей стране выросла на 10%. Самые распространённые болезни, которые уносят жизни людей в самом расцвете сил, — ВИЧ, туберкулёз и вирусные гепатиты.