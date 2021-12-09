В России предложили штрафовать пешеходов за пользование телефоном на дороге

Различные умные гаджеты стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Согласно последним исследованиям, средний житель России проводит более четырёх часов в сутки в мобильных приложениях. С каждым годом эта цифра неуклонно растёт. Однако у этой ситуации есть и негативное проявление. Так, смартфоны отвлекают не только водителей, но и других участников дорожного движения. Автор проекта «20 идей по развитию России» , предприниматель и активист Дмитрий Давыдов считает, что России необходимо учитывать опыт европейских стран и ввести наказание для пешеходов, использующих смартфоны на дорогах.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Зачастую пешеходы, велосипедисты и пользователи других средств индивидуальной мобильности (СИМ) перемещаются по дорогам, устремив свой взгляд на экран электронного устройства в руках. Такое нарушение внимания несёт в себе немалую опасность, отмечает бизнесмен.

В 2013 году ВОЗ отметила, что для пешеходов, которые пересекают дорогу и при этом отвлекаются на разговоры по телефону, музыку или текстовые сообщения, риск быть сбитым существенно возрастает. Организация призвала проводить во всех странах интенсивные кампании по информированию пешеходов об опасности использования отвлекающих устройств на проезжей части. По данным китайских учёных, изучавших в 2019 году поведение 4196 пешеходов на регулируемых перекрёстках в часы пик, пользователи смартфонов в два раза чаще нарушают правила перехода перекрёстка, чем люди без смартфона. Кроме того, каждый пятый пешеход со смартфоном начинает переход с опозданием, и как следствие, многие из них не успевают завершить переход вовремя, 12% пешеходов со смартфонами пропускают зелёный свет и вынуждены ждать дольше, а 61% пешеходов со смартфонами не смотрят по сторонам, прежде чем начать движение, в то время как среди пешеходов без смартфона этот показатель составляет 31%. Также замечено, что пешеходы со смартфоном перемещаются заметно медленнее, чем пешеходы без устройств.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи пришли к однозначному мнению, что использование мобильных телефонов на дороге намного повышает риск создания аварийной ситуации.

«В разных странах власти начинают обращать внимание на вред смартфонов для пешеходов на дороге. Так, в 2019 году в китайском городе Цзясин был введён штраф до 50 юань (580 рублей) за пользование мобильным телефоном и за игры и шалости при переходе дороги. В Литве с 2018 года действует закон, согласно которому пешеходы при переходе дороги должны избегать каких-либо отвлекающих внимание действий, включая использование мобильных устройств, — за это нарушение предусмотрен штраф от 20 до 40 евро (1700–3400 рублей). В июле 2019 года в Нидерландах начали штрафовать велосипедистов на 95 евро (7900 рублей) за езду с мобильным электронным устройством в руке. За первые 6 месяцев было выписано 21 327 таких штрафов. В Израиле штраф за использование мобильного телефона во время езды на велосипеде составляет 1000 шекелей (23 300 рублей)», — отмечает Давыдов.

По его мнению, в России также следует установить штрафы за пользование мобильными электронными устройствами на дороге. Такой закон будет противодействовать формированию опасной привычки, особенно среди молодого поколения, считает автор проекта. Россияне будут меньше отвлекаться на разговоры, текстовые сообщения, социальные сети, видеоролики и прочие занятия во время нахождения на участках повышенной опасности. Пешеходы станут быстрее переходить дорогу, что даст преимущество автомобилистам. Штрафы, взимаемые с нарушителей, предлагается направить на обустройство более безопасных пешеходных переходов и улучшение инфраструктуры для перемещения на СИМ в городах.

Введение системы штрафов позволит снизить число аварий с участием пешеходов и велосипедистов. Однако реализация этих инициатив невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.