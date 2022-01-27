В России предложили использовать геолокацию для помощи сердечникам

Средний за последние 40 лет процент выживаемости при внебольничной остановке сердца составляет 8,8%, но в случаях, когда очевидцами была предпринята сердечно-лёгочная реанимация, в частности непрямой массаж сердца до приезда бригады скорой помощи, выживаемость оказалась ощутимо выше: 11,7%. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает использовать опыт зарубежных стран и вовлечь граждан в борьбу с сердечными заболеваниями.

По его словам, во многих развитых странах давно используются автоматические наружные дефибрилляторы (АНД). Это портативные устройства, размещённые в общественных местах и доступные для любого человека, кто стал свидетелем сердечного приступа и хочет оказать первую помощь. При этом не требуются особые медицинские навыки, поскольку аппарат сам определяет остановку сердца и производит нужное воздействие.

Исследования эффективности АНД в США и Канаде в 2005–2007 годах показали, что применение прохожими дефибрилляторов в несколько раз увеличивает шанс на выживание: в 38% случаев, когда электрический шок был сделан до приезда скорой помощи, пациенты выжили. По оценкам экспертов, на сегодняшний день в США около 1,7 тысячи жизней в год спасаются благодаря использованию АНД прохожими.

В России необходимо принять закон, который легализует доврачебную помощь пострадавшим от сердечного удара, считает Давыдов. Тогда в стране появятся АНД в общественных местах. Однако этого мало, и законодателю стоит задуматься о вовлечении людей в спасательные операции.

В этой связи можно обратить внимание на опыт Сингапура, который в 2015 году объявил о разработке специального мобильного приложения, позволяющего пользователям получать уведомления о необходимости экстренной помощи поблизости.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Приложение отправляет уведомления всем пользователям в радиусе 400 метров от места происшествия, если служба спасения регистрирует случай внезапной остановки сердца. Также в приложении отображаются ближайшие доступные АНД, которые установлены по всей стране, и подробная инструкция для желающего помочь.

В приложении содержатся обучающие материалы о том, как проводить СЛР и пользоваться АНД, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Пользователь должен пройти верификацию личности и изучить инструкцию по оказанию помощи. Таким образом, каждый житель имеет возможность стать волонтёром в случаях внебольничной остановки сердца, оказав реанимационные процедуры до приезда экстренных служб и тем самым увеличив шанс на спасение, — отмечает Давыдов.

К апрелю 2018 года приложение было установлено 80 тысяч раз, и 1,7 тысячи пользователей откликнулись на уведомления об остановке сердца и оказали необходимую помощь. После этого служба спасения Сингапура расширила функционал приложения, позволив пользователям-волонтёрам, находящимся поблизости, участвовать в тушении мелких пожаров до приезда пожарной бригады.

Дмитрий Давыдов предлагает запустить в России аналогичное сингапурскому мобильное приложение, позволяющее ускорить начало реанимации. Разработка приложения может быть осуществлена на базе правительственных информационных систем и не потребует существенных вложений. Кроме того, в рамках квоты на социальную рекламу предлагается прорекламировать это приложение в СМИ, продвигая идею важности совместных усилий для борьбы с внезапными сердечными приступами.

Благодаря такому приложению тысячи жизней в России могут быть сохранены, однако реализация этой инициативы невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.