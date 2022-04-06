В России появится служба помощи пациентам с постковидным синдромом

Минздрав России по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой проработает вопрос о создании службы оказания психологической помощи пациентам с постковидным синдромом. Как сообщается на сайте совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, Минздрав, Минтруд и Минпросвещения должны исполнить это поручение к 4 мая.

Минздраву <…> проработать вопрос организации службы оказания психологической помощи пациентам с установленным диагнозом «постковидный синдром» в рамках медицинской реабилитации, — сказано в документе.

Кроме того, к 4 мая Минздрав, Минтруд и Минпросвещения должны представить предложения по разработке программы психологической поддержки медработников стационаров. Минтруду и региональным властям также поручено разработать до 1 сентября предложения по психологической помощи гражданам с постковидным синдромом, проживающим в организациях социального обслуживания.

Ранее заместитель директора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова рассказала, что в настоящее время у переболевших «омикроном» постковидный синдром проявляется реже. При этом среди основных жалоб отмечаются слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением, иногда — нарушение вкуса или восприятия запахов. При этом тяжесть постковидного синдрома зависит не только от штамма, которым переболел пациент, но и от особенностей его иммунного ответа, общего состояния здоровья, своевременности и правильности лечения.

В свою очередь врач-терапевт Павел Чухляев сообщил, что проявления постковидного синдрома обратимы, но для восстановления может понадобиться длительное время. По его словам, насторожить человека должны в первую очередь симптомы, свидетельствующие о возможном тромбообразовании и сердечно-сосудистых осложнениях. Это длительные головные боли, головокружения, боли в грудной клетке, а также одышка при обычных нагрузках.

Он также добавил, что людям с постковидным синдромом для восстановления необходимо правильное питание с достаточным количеством белка, клетчатки, сложных углеводов, витаминов и минералов. Тем, кто переболел коронавирусом особенно тяжело, необходимы реабилитационные процедуры, физиотерапия и санаторное лечение.