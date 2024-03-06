В России появились молочные напитки для ментального здоровья РОСБИОТЕХ создал молочные напитки для укрепления психического здоровья

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Команда ученых из Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХа) завершила разработку новой линейки молочных напитков, которые оказывают положительное влияние на психическое состояние, сообщает Lenta.ru. Эти продукты содержат набор витаминов, минералов, микро- и макроэлементов, проектом занимался сотрудник кафедры Индустрии питания Артем Щетинин.

В рецептурных композициях, в частности, были использованы молоко питьевое пастеризованное жирностью 2,5 процента, мороженое пломбир, натуральный пчелиный мед, нативный трутневый гомогенат, нативное маточное молочко, цветочная пыльца пчелиная, ягоды голубики, мякоть вишни и свежая мякоть манго, — уточняет издание.

Подчеркивается, что производство ведется только на основе натуральных ингредиентов, при этом разработанная технология не требует тепловой обработки для них. Благодаря этому потери ценности продукта минимальны. Кроме того, в производстве не требуются консерванты и другие современные добавки. По данным издания, употребление таких продуктов положительно сказывается не только на психологическом состоянии человека, но и на его ментальном здоровье.

Ранее диетолог Наталия Гридина заявила, что среди фастфуда можно отыскать блюда, выглядящие вполне безопасно, однако оценивать их можно по конкретному составу. Она привела в пример бургер и сэндвич, которые способны обеспечить организм белками, жирами и углеводами, а также аминокислотами и питательными веществами.