В России появилась обновленная вакцина от COVID-19 Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» от COVID-19 с новым составом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» с обновленным составом, сообщила пресс-служба ведомства. Препарат прошел клинические испытания и продемонстрировал благоприятный профиль иммуногенности и безопасности, передает ТАСС.

Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом. Антигенный состав был обновлен по заданию Минздрава России подведомственным министерству НИЦЭМ им. Гамалеи, — сказано в сообщении.

В Минздраве уточнили, что в настоящее время в лабораториях Росздравнадзора завершается процесс государственного контроля первых серий обновленной вакцины. После регистрации производитель «Спутника Лайт» сможет ввести препарат в оборот и начать поставки в регионы России.

Терапевт Надежда Чернышова ранее рассказала, что эффективной профилактикой гриппа и коронавируса являются прогулки на свежем воздухе, здоровый сон и правильный рацион питания. По словам врача, необходимо одеваться по погоде, надевать перчатки в общественном транспорте и не забывать обрабатывать руки спиртосодержащим средством.