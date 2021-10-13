В России побит новый рекорд по смертности от COVID-19

За последние сутки в России снова был побит рекорд по смертности от коронавирусной инфекции. За 24 часа от COVID-19 скончались 984 пациента, количество умерших за пандемию достигло 219 329 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За день в стране выявлено 28 717 новых заражений в 85 регионах, из них 8,7% — без симптомов. Таким образом, количество заболевших достигло 7 млн 861,681 тысячи человек. Полностью выздоровели 21,801 тысячи человек, общее число вылечившихся достигло 6 млн 916,086 тысячи граждан.

Ранее в оперштабе рассказали, что пожилые люди по-прежнему в большом количестве случаев тяжело переносят COVID-19. Так, 86% от всех умерших от коронавирусной инфекции — это люди старше 60 лет. 50% граждан этого возраста нуждаются в стационарном лечении, и только у 4% болезнь проходит без симптомов.