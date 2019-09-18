https://static.news.ru/photo/5c2ab74a-873c-11e9-bdcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.

По его словам, если не изменить правила закупки лекарств, то рост смертности от рака составит 20–30%.

Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики, — заявил Масчан в интервью газете «Известия».

Он также признался, что врачи часто просто не знают, чем лечат пациентов и какой эффект ожидать от терапии.

Медик подчеркнул, что проблема не только с дорогостоящими лекарствами, но и с простейшими средствами, которые используют в сопроводительной терапии.

Ранее News.ru писал о том, что эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков назвал главные симптомы развития злокачественной опухоли мозга. По его словам, это тяжёлое заболевание может проявляться головной болью, иногда с тошнотой и рвотой, снижением уровня бодрствования или нарушением сознания. Кроме того, часто больные жалуются на нарушение движений, затруднение речи, памяти, сужение полей зрения. Очевидным симптомом онкологии является возникновение эпилептиформных припадков.