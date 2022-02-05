В России отменили изоляцию для лиц, контактировавших с больными COVID-19

Постановление об отмене изоляции подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования, то есть с 06.02.2022, — говорится в документе.

В постановлении уточняется, что в случае, если человек находился в изоляции в связи с контактом с коронвирусом, для него данная мера также отменяется.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что карантин для контактных лиц при штамме «омикрон» не имеет большого смысла, поскольку последний является очень заразным, его распространение в России происходит весьма активно, но при этом заражение часто протекает бессимптомно.

Также с 6 февраля в действие вступают новые правила выписки пациентов с коронавирусом. Если лечение длилось более семи дней, для выписки не требуется сдача повторного теста на COVID-19. Если же на лечение ушло меньше недели, необходимо сдать тест и получить отрицательный результат.