В России открыли новый способ лечения рака груди

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Александр Мясников рассказал, как получить правильные цифры при измерении давления. Грубейшей ошибкой будет в этом случае слишком сильное затягивание манжеты, предупредил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Не очень сильно. Если вы перетяните манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть, — пояснил специалист. Мясников посоветовал надевать манжету так, чтобы её край был на...