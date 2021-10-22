В России открыли новый способ лечения рака груди

В России открыли новый безоперационный способ лечения рака груди. Эта методика является уникальной и не имеет аналогов в мире, заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он отметил, что в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава (НМИЦ радиологии) совершён прорыв — врачи проводят брахитерапию молочной железы. Опухоль удаляется без хирургического вмешательства путём действия радионуклидов.
В наших центрах создана ядерная аптека, в которой мы можем сами синтезировать препараты, радионуклиды, которые позволяют уничтожать метастазы в костях и в печени, — сказал Каприн.
Ранее доктор медицинских наук, онколог Александр Серяков рассказал, что один из главных факторов развития рака молочной железы — ожирение, поэтому рацион питания напрямую влияет на возможность развития этого заболевания. По словам эксперта, к набору лишнего веса приводит употребление жирной, сладкой и жареной пищи. В числе опасных продуктов он назвал вафли, печенье и другие кондитерские изделия, маргарин, майонез, шпроты, чипсы, попкорн, консервированные овощи и фрукты.