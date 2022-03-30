В России от коронавируса вылечились за сутки свыше 51 тыс человек

На территории России за сутки выявили 20 145 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. По озвученной информации, в течение последних 24 часов умерли 352 человека.

4299 человека госпитализировано, 51 085 человек выздоровело, выявлено 20 145 случаев заболевания за сутки, 352 человека умерло, — говорится в сообщении.

При этом увеличение количества госпитализаций отмечено в 31 регионе страны. Снижение числа помещений больных в стационар произошло в 52 регионах, ситуация осталась без изменений в 2 субъектах РФ.

В тройку лидеров по количеству новых заражений инфекцией вошли Москва (1165), Санкт-Петербург (1084), Ростовская область (857).

Принципиально новых штаммов COVID-19, которые были бы поводом для тревоги, на сегодняшний день в мире нет, ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами Госдумы. Она отметила, что на территории РФ на постоянной основе ведётся мониторинг изменчивости коронавируса, кроме того, специалисты следят и за зарубежной информацией. Глава Роспотребнадзора также указала, что в России 98% случаев заражений коронавирусом приходятся на «омикрон».