В России ограничили срок выполнения теста на коронавирус

https://static.news.ru/photo/47578d80-27ee-11eb-9cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого было проведено соответствующее исследование, — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Всего со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов. По данным Роспотребнадзора, в период с 31 декабря 2019 года досмотрено 11 627 980 человек, при этом выявлено 804 человека с признаками инфекционных заболеваний.

По данным на 16 ноября, в России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Накануне суточный прирост больных COVID-19 в стране впервые превысил 22 тысячи человек. Теперь максимум вновь обновлён.

По информации оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в общей сложности на данный момент выявлено 1 948 603 случая заболевания. При этом 1 453 849 человек поправились. За прошедшие сутки жертвами инфекции стали 303 человека. В целом с начала пандемии зафиксировано 33 849 смертельных исходов, писал NEWS.ru.