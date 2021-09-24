В России обновлён максимум заразившихся коронавирусом с 8 августа

В России выявили 22 498 заразившихся коронавирусом за сутки. Это является обновлённым максимумом с 8 августа. Об этом сообщил оперативный штаб.

Число выздоровевших после заражения возросло за сутки на 13 671, до 6 604 604. Число умерших из-за коронавируса выросло на 805 против 822 днём ранее, до 203 900 человек.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием при наличии коллективного иммунитета. Для этого иммунитет должен быть сформирован на уровне 80%.

Специалист отметил, что предварительные прогнозы, что достаточно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всём мире. Что касается России, пока иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеет только треть населения.

Кроме того, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что четвёртая волна коронавируса в России окажется затяжной и будет иметь несколько всплесков заболеваемости. Предстоящий сезон станет самым сложным в борьбе с инфекцией.