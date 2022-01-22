В России новый рекорд по заболевшим COVID за сутки — более 63 тысяч случаев

В России отмечен новый максимум случаев коронавируса за сутки — заболели 63 205 человек, передаёт федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID. Жертвами COVID-19 стали 679 заболевших. Москва остаётся лидером по количеству инфицированных и снова фиксирует антирекорд — более 17 тысяч.

Госпитализировали за сутки 6211 человек, выздоровели от коронавируса 23 045 человек.

В Москве зафиксировано 17 528 случаев COVID за сутки, в Санкт-Петербурге — 9535, в Подмосковье — 7056. Следом располагается Нижегородская область — 1258 заболевших, и Ханты-Мансийский автономный округ — 1142.

С начала пандемии выявлен 11 108 191 случай. Выздоровело 10 023 622 человека. Скончались от коронавируса 326 112 заболевших.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет выходом из пандемии, потому что из-за его быстрого распространения возрастает вероятность возникновения более опасного штамма. Чтобы этого не произошло, за полгода нужно привить 75–80% населения России.

Ранее американские врачи заявили, что скорость снабжения вакцинами непривитых наций, особенно в развивающихся странах, является главным фактором, способным повлиять на сроки окончания пандемии коронавируса. Вакцинация способна остановить дальнейшую мутацию COVID-19.

Профессор эпидемиологии и помощник декана в области исследований школы общественного здравоохранения Университета Луизианы Эдвард Трапидо подчеркнул, что его больше беспокоит количество людей на планете, которое не вакцинировано, чем уменьшение количества антител. Он считает, что пандемия продлится до 2022 года, а затем заболевание станет более эндемическим. На сроки может повлиять только то, что вирус мутирует.