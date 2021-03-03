В России не зарегистрирован нигерийский штамм COVID-19

https://static.news.ru/photo/8cbd18c2-7c53-11eb-82fb-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Мутация коронавируса, которая появилась в Нигерии, на российской территории не обнаружена. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В РФ организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока «нигерийский» вариант коронавируса на территории России не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, — сказано в сообщении.

При этом в ведомстве уточнили, что вариант B.1.525 распространён только в Нигерии, а в других странах новый штамм проявлялся на уровне не более десятых долей процента.

По данным Роспотребнадзора нигерийский вариант COVID-19 впервые выявили в декабре 2020 года. Затем он проник из Нигерии в Великобританию. После нигерийский штамм появлялся в Австралии, Бельгии, Гане, Дании, Иордании, Испании, Италии, Канаде, Майотте, Нидерландах, Сингапуре, США, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.

Как сообщал Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун. Медики тогда поясняли, что выводы об уникальности нового штамма основывались на двух-трёх генетических последовательностях.

В течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 4 278 750 россиян. За сутки умерли 452 россиянина с коронавирусом. Жертвами инфекции с начала эпидемии стали 87 348 граждан РФ.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заверил, что российские вакцины способны защитить и от новых разновидностей COVID-19, и предсказал новые пики пандемии коронавируса. По прогнозам Мясникова, опасный вирус никуда не исчезнет и люди всё равно будут от него умирать, сообщал NEWS.ru.