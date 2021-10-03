В России не было случаев передачи COVID-19 от летучих мышей

Случаи передачи коронавируса человеку от летучей мыши на территории России не регистрировались, вероятность очень низка. Кроме того, вирус SARS-СoV-2 у этих животных, обитающих в России, не найден. Однако обнаружены другие виды коронавирусов, заявила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, слова которой передаёт РИА Новости.

Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей разных видов методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли, — сказала Сперанская.

По словам генетика, летучих мышей не стоит опасаться, но и намеренно вступать с ними в контакт не рекомендуется, поскольку они могут переносить другие вирусы, в том числе бешенство. Также, отметила Сперанская, не нужно контактировать с летучими мышами, чтобы не нанести вред популяции.

Ранее стало известно, что китайские учёные планировали заразить модифицированными коронавирусами летучих мышей ещё в 2018 году. Так они собирались предотвратить передачу инфекций от животных к человеку. Эксперимент должен был состояться в китайской провинции Хубэй. Специалисты из Ухани рассчитывали, что финансирование обеспечит американское Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны, однако в США отказались участвовать в инициативе.