https://static.news.ru/photo/2abee842-560e-11ea-8d32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор сообщил, что в России не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Там отметили, что за период мониторинга был зарегистрирован 1131 случай ОРВИ у прибывших из КНР.

У 97 из них выявили респираторные инфекции, у 67 — грипп А, у 52 — грипп В, у 31 — парагрипп, у одного — стафилококк, у одного — микоплазму, у одного — гемофильную инфекцию, у двух — коронавирусную инфекцию.

По состоянию на воскресенье, 23 февраля, более 78 тысяч человек в мире заразились коронавирусом, умерли от инфекции 2400 человек, более 23 тысяч выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, остановки на территории Монголии будут запрещены до 27 февраля, конца празднования Нового года по местному календарю. Данная мера принята во избежание распространения коронавируса по районам страны.