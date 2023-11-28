В России не хватает 20% психиатров Медучреждения России обеспечены психиатрами на 80%

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Укомплектованность российских медучреждений психиатрами составляет 80%, передает ТАСС слова заместителя министра здравоохранения России Евгении Котовой на заседании с участием уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. При этом Котова уточнила, что речь идет об укомплектовании с коэффициентом совместительства 1,4.

В целом обеспеченность врачами-психиатрами у нас превышает 80% при коэффициенте совместительства 1,4. Но есть ряд специальностей, по которым укомплектованность ниже, конечно, над этим тоже нужно работать, — сказала Котова.

Котова при этом указала, что ежегодно по специальности «психиатрия» через целевой набор на обучение поступают 470 человек. По мнению Минздрава, это хоть и достаточно большой объем подготовки, работу по целевому набору надо увеличивать и усиливать.

Москалькова сегодня проводит встречу с рассмотрением тематического доклада аппарата омбудсмена по теме «Соблюдение и защита в Российской Федерации прав граждан с психическими расстройствами». В ходе этой встречи депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что число детей с инвалидностью, в том числе с психическими заболеваниями, выросло в России и в мире. Также в свете продолжающейся СВО он призвал обратить особое внимание на военнослужащих, которые будут массово возвращаться с фронта. Нилов заявил, что нельзя допустить повторения «афганского синдрома», cледует выявлять группы риска, с которыми должны работать психологи.

Ранее психиатр Василий Шуров заявлял, что когда в армии «все сделано по уму», то не более чем у 5% солдат может быть позже диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Он отметил, что ПТСР очень хорошо диагностируют в Америке, там ветеранам с таким диагнозом платят. Но при этом его очень плохо диагностируют, например, в Израиле, где за диагноз не сильно много доплачивают.