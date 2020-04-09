В России не фиксировался значительный рост внебольничных пневмоний

Роспотребнадзор не фиксирует существенного повышения заболевания внебольничными пневмониями по сравнению со среднемноголетними показателями.
Вместе с тем, в оперштабе Москвы сообщили, что большинство случаев пневмоний в столице за последнее время вызваны коронавирусом.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве среди новых заболевших коронавирусом почти половина — люди от 18 до 45 лет. За сутки в столице зарегистрировано 857 новых случаев заражения. Среди них 47% — моложе 45 лет. 35% заболевших составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет. Инфицированных старше 65 лет около 11%. 4% — пожилые люди старше 80 лет. Дети составили 3% от числа заболевших за сутки.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен