В России не фиксировался значительный рост внебольничных пневмоний

https://static.news.ru/photo/e5e94a62-7a45-11ea-9195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор не фиксирует существенного повышения заболевания внебольничными пневмониями по сравнению со среднемноголетними показателями.

Вместе с тем, в оперштабе Москвы сообщили, что большинство случаев пневмоний в столице за последнее время вызваны коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве среди новых заболевших коронавирусом почти половина — люди от 18 до 45 лет. За сутки в столице зарегистрировано 857 новых случаев заражения. Среди них 47% — моложе 45 лет. 35% заболевших составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет. Инфицированных старше 65 лет около 11%. 4% — пожилые люди старше 80 лет. Дети составили 3% от числа заболевших за сутки.