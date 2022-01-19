В России назвали способ побороть пандемию коронавируса
Профессор Орлова: для прекращения пандемии необходимо привить порядка 90% населения
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:57, 19 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Ивановской медакадемии Светлана Орлова заявила, что победить пандемию коронавируса возможно в том случае, если в ближайшие три месяца в России удастся вакцинировать 90% населения, в том числе и детей. Об этом профессор рассказала в эфире, организованном правительством Ивановской области в соцсети «ВКонтакте».
Вакцинация эффективна тогда, когда проводится очень быстро. Я могу привести такой исторический пример: в январе 1960 года, когда в Москву поступил больной с натуральной оспой, за три недели января было привито более 6 миллионов жителей столицы, и тогда удалось остановить эту инфекцию, — сказала Орлова.
Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о трёх симптомах заражения коронавирусом, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. По мнению Мясникова, это одышка в состоянии покоя или при небольшой физической нагрузке, постоянно высокая температура выше 38 и показания насыщения крови кислородом ниже 94% на пульсоксиметре в течение долгого времени.