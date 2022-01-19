В России назвали способ побороть пандемию коронавируса

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Жаропонижающие препараты при коронавирусе нужно принимать, если температура тела выше 38 градусов. Об этом заявил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в эфире телеканала «Москва-24».

Если выявляется температура не выше 38 градусов, то, может быть, и не имеет смысла принимать жаропонижающие. Если температура выше 38 градусов, то имеет смысл жаропонижающее принимать, — сказал он. Тяжeльников...