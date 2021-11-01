В России назвали первый регион, признавший иностранные вакцины от ковида

Ленинградская область признает QR-коды иностранных вакцин от коронавируса при посещении музеев и театров региона. Она станет первым подобным регионом в России, сообщается на сайте областного правительства.

Как уточняется, этот вопрос был согласован губернатором Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании.

Речь идёт о том, что наши музеи посещают туристы из других стран с иностранными вакцинами. Мы сегодня обсудили, что будем их принимать. Пока таких случаев в Ленинградской области буквально несколько, — прокомментировал зампредседателя правительства Ленинградской области, глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус передал главе российского МИД Сергею Лаврову слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за его призыв к взаимному признанию вакцин от коронавируса странами «Большой двадцатки».

Во время своего выступления на саммите G20 в режиме видеоконференции Путин заявил о вреде недобросовестной конкуренции, из-за чего до сегодняшнего дня ещё не все страны мира имеют возможность приобрести вакцины и другие ресурсы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала взаимное признание вакцин в странах, относящихся к «двадцатке», масштабным шагом вперёд в борьбе с пандемией коронавируса.