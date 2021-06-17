В России обнаружили более 14 тысяч мутаций COVID-19

Более 14 тысяч мутаций коронавируса обнаружили в России на сегодняшний день. Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 24».
По словам эксперта, несмотря на большое количество мутаций, большинство из них не изменяют свойства вируса в значительной степени. Но индийский штамм заразнее, чем обычный COVID-19,
Максютов добавил, что в «Векторе» пока что не рассматривается вопрос модификации вакцины «ЭпиВакКорона».
Ранее сообщалось, что спустя девять месяцев после прививки вакциной центра «Вектор» у половины добровольцев не обнаружили антител к коронавирусу.
В России подтверждено больше тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила, что 70% заболевших заразились британским штаммом COVID-19, 24% — индийским, 6% — южноафриканским.