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В России намерены создать комбинированную вакцину от COVID и гриппа

15:30, 17 сентября 2021
В России намерены создать комбинированную вакцину от COVID и гриппа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» намерена создать комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа.

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