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Михаил Щипанов
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Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» намерена создать комбинированную вакцину против коронавируса и гриппа.
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Чтобы добиться здорового сна, необходимо не мешать организму уснуть, исключить переизбыток кофеина и дневной сон, а также позаботиться об «информационной детоксикации». Об этом рассказала «Известиям» руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра «Медси» Татьяна Сурненкова.
По словам специалиста, человек нуждается во сне больше, чем в еде, поэтому прежде всего необходимо не мешать организму заснуть. Ложиться спать нужно в 22:00–23:00, но при условии сонливости, и просыпаться...
В России намерены создать комбинированную вакцину от COVID и гриппа