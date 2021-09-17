В России намерены создать комбинированную вакцину от COVID и гриппа

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Чтобы добиться здорового сна, необходимо не мешать организму уснуть, исключить переизбыток кофеина и дневной сон, а также позаботиться об «информационной детоксикации». Об этом рассказала «Известиям» руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра «Медси» Татьяна Сурненкова.

По словам специалиста, человек нуждается во сне больше, чем в еде, поэтому прежде всего необходимо не мешать организму заснуть. Ложиться спать нужно в 22:00–23:00, но при условии сонливости, и просыпаться...