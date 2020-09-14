В России начался второй этап изучения коллективного иммунитета к COVID

https://static.news.ru/photo/f89dcc70-f720-11ea-852b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор заявил о начале второго этапа исследования массового иммунитета населения России к коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор сообщает, что в субъектах РФ проходит второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения РФ, — пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Пока второй этап стартовал в четырёх регионах — в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях, а также в Хабаровском крае. Также в исследованиях в ближайшее время примут участие Москва, Московская, Ростовская, Владимирская, Иркутская, Астраханская, Белгородская, Новосибирская, Нижегородская, Челябинская, Саратовская, Тульская и Свердловская области, Краснодарский, Приморский, Красноярский и Ставропольский края, а также Татарстан и Крым.

Амурская, Мурманская и Калининградская области подключатся к исследованию в октябре, отмечает Роспотребнадзор.

В рамках второго этапа учёные проверят биоматериал тех, кто уже был участником исследования, на предмет укрепления полученного иммунитета от COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в первом этапе исследования коллективного иммунитета приняли участие 74 тысячи человек из 26 регионов. В разных субъектах выявлено от 4,3% до 50,2% лиц с признаками иммунитета от коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эксперты оценили вероятность второй волны распространения COVID-19 в России ближе к новогодним праздникам.