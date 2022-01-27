В России начали разарботку вакцин под разные штаммы коронавируса

Российская биотехнологическая компания «Биокад» готовит вакцины от коронавируса, которые смогут действовать против одного определённого штамма, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Морозов, передаёт ТАСС. Вакцины должны будут применяться последовательно. Их эффективность должны определить клинические исследования.

Мы готовим моновалентные варианты под разные штаммы и исходим из последовательного применения вакцин, но какая схема эффективна, покажут только клинические исследования, — сказал Морозов.

По его словам, разработанная компанией вакцина от коронавируса BCD-250 находится на этапе клинических испытаний. В случае успешного завершения исследований её смогут адаптировать к новым штаммам. Это будет возможно благодаря тому, что вакцина разработана на платформе аденоассоциированных вирусов, что позволяет делать сборку препарата в нужной модификации.

Ранее «Биокад» получил патент на вакцину от COVID-19. Она представляет собой векторную вакцину, созданную на основе аденовируса пятого типа.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что вероятность передачи человеку нового коронавируса NeoCov, который ранее был обнаружен у летучих мышей в ЮАР, не очень высокая. В то же время, по его словам, полностью исключать этого нельзя.