https://static.news.ru/photo/97f38564-7051-11ea-8eac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России запустил в серийное производство новейшую тест-систему для выявления РНК коронавируса методом полимеразной цепной реакции.

Новую систему «АмплиТест SARS-CoV-2» от уже имеющихся на рынке аналогов отличает более высокая чувствительность к РНК коронавируса. Она может выдавать положительный результат при меньшем содержании инфекции в образце.

Ежедневно планируется производить не менее 10 тысяч тестов с последующим наращиванием производства до 50 тысяч в день, говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Ранее NEWS.ru писал, что новая тест-система на коронавирус создана в России. Инновационный метод диагностики позволит не только выявлять заражённых пациентов, но и определять людей, у которых есть к нему иммунитет. Разработку научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции представил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.