В России начали испытания генной терапии ВИЧ на животных

Начавшиеся эксперименты на животных по созданию генной терапии ВИЧ-инфекции планируется завершить за два следующих года. Об этом на форуме OpenBio — 2021 сообщил замгендиректора по научно-производственной деятельности ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА» Герман Шипулин. Отмечается, что эксперименты проводятся на лабораторных мышах определённых генетических линий, которые будут «гуманизированы» с помощью столовых клеток из пуповиной крови человека.

По словам Шипулина, распространённость ВИЧ в России находится на «среднем по Африке уровне». При этом до безопасного уровня нагрузка подавлена у 65% пациентов, но дороговизна антиретровирусных препаратов создаёт финансовое давление на здравоохранение. Учёный также отметил, что из семи разработанных вакцин от ВИЧ не достигла успеха.

Мы выбрали два направления, и уже 10 лет ими занимаемся — это введение антиВИЧ-генов с целью редактирования генома человека, чтобы заблокировать репликацию вируса ВИЧ. Год назад мы начали проект по созданию искусственных антител для пассивной иммунизации, — сказал Шипулин.

Как подчеркнул эксперт, генетическими методами можно заблокировать рецепторы, с помощью которых ВИЧ проникает в клетку.

Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ.