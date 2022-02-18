В России на 43% выросли продажи антидепрессантов

В России заметно повысился спрос на лекарства для лечения расстройств психики. За последний месяц на 43% выросли продажи антидепрессантов и на 35% — нейролептиков по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, пишут «Известия».

Медики считают, что росту спроса способствуют постковидный синдром и общая тревожность, связанная с пандемией коронавируса. Пациенты часто жалуются на подавленность, беспокойство, нарушения сна. Кроме того, многие испытывают неврозы и депрессии из-за перехода на дистанционный формат работы.

Психиатр, доцент кафедры​ психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН Ольга Котова рассказала изданию, что распространённость психических расстройств была высока и до пандемии. Однако с её началом выросла в разы. Тогда продажи антидепрессантов подскочили на 14%.

Специалист также подчеркнула важность того, в каком статусе человек столкнулся с пандемией.

Если он был абсолютно здоров с точки зрения психики, то постковидный синдром может проявляться в «стёртой» форме. А если изначально человек имел скрытую патологию, то постковидный синдром будет более выраженным, — пояснила эксперт.

Ранее главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что у переболевших коронавирусом может развиться психоковид — осложнение, связанное с нарушением психического здоровья. Речь идёт о когнитивных и аффективных расстройствах, при которых могут возникнуть дефекты памяти, внимания, раздражительность и депрессия.