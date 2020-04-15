В России может увеличиться количество инвалидов после пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/ec624812-7ebe-11ea-924f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После пандемии коронавирусной инфекции, в России может увеличиться количество инвалидов. Это связано с тем, что одним из осложнений после пневмонии, которую вызывает коронавирус, является фиброз лёгких. Он приводит нарушению функций органов и дыхательной недостаточности.

Отмечается, что последствия после фиброза лёгких могут стать основанием для получения инвалидности.

Специалисты уточняют, что речь идёт о тех людях, которые находились в реанимации, были подключены к ИВЛ и ЭКМО.

На данный момент ни у нас, ни в других странах статистики по таким отдалённым последствиям перенесенного COVID-19 нет. Поэтому знать, сколько процентов людей будут иметь фиброз лёгких, а тем более инвалидность вследствие этого, мы не можем, — процитировали завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергея Авдеева в газете «Известия».

Издание отмечает, что пока прошло слишком рано времени от начала вспышки коронавирусной инфекции, чтобы делать выводы о последствиях пандемии.

Чем отличается этот вирус, допустим, от вируса гриппа, который поражает больше эпителий бронхиол? SARS-CoV-2 атакует альвеолоциты, самую функциональную ткань лёгких. Как известно, именно в альвеолах происходит газообмен. И это, конечно, вдвойне опасно с точки зрения развития фиброза. Думаю абсолютно не важно, какая инфекция, важно её распространение в лёгких. SARS-CoV-2 вызывает обширное поражение потому, что это новый патоген, в отличие от вируса гриппа, к которому у людей уже выработались антитела, — привели слова завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова «Известия».

Ранее NEWS.ru писал о том, что член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил бесплатно выдавать средства защиты от коронавируса многодетным и малообеспеченным семьям, а также семьям с инвалидами.