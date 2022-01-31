В России могут начать выпускать ингаляционную китайскую вакцину от COVID-19

Отечественная биофармацевтическая компания «Петровакс» в скором времени может начать производить ингаляционную форму китайской вакцины от коронавируса «Конвидеция», которая была создана компанией из КНР CanSino Biologics Inc, об этом передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского производителя.

В целом технологически мы готовы к производству ингаляционной формы, поскольку ранее для проекта была построена новая линия. Нам потребуется лишь незначительная модернизация, — говорится в сообщении компании.

Ранее Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что по данным исследований, после бустерной вакцинации «Спутником Лайт» граждане в течение трёх месяцев на 100% будут защищены от заражения штаммом COVID-19 «омикрон». По его словам, 75% привитых «Спутником V» содержат вируснейтрализующие антитела к данному варианту коронавируса.

Гинцбург также считает, что «омикрон» не станет финальной стадией пандемии COVID-19. Сейчас появляется «бесконечное количество» новых вариантов коронавирусной инфекции.