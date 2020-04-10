В России коронавирус протекает бессимптомно у четверти заражённых

https://static.news.ru/photo/8dd69d00-7b32-11ea-bd11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Заболевание протекает без симптомов у 20–25% инфицированных коронавирусом в РФ. Об этом 10 апреля на круглом столе «Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мы видим большое количество людей, у которых определяем вирус, но у них нет симптомов. Кого сегодня мы определили как инфицированных — 20–25% — это люди, у которых симптомов нет совсем. И потом у них заболевание не развивается, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.

По её словам, зарубежные коллеги также указывают на то, что у многих заражённых отсутствует клиническое проявление инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае зафиксировано более полутора тысяч случаев протекания заболевания, вызванного коронавирусом, без типичных для него симптомов. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи.

В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.