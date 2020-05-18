В России клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в июне

https://static.news.ru/photo/20673744-992c-11ea-9ebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila via imago-images.de/Global Look Press

Россия планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса через месяц. Об этом 18 мая сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

В России производятся тест-системы, разрабатываются лекарственные препараты полного цикла, которые уже доступны для клинической практики. Ведётся интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания. Через месяц планируется начать их клиническое исследование, — приводит слова чиновника пресс-служба Минздрава.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ рассчитывает на создание вакцины от коронавируса для массового производства в 2020 году. По её словам, в настоящее время существует более 100 потенциальных вакцин от COVID-19, часть из которых проходит клинические исследования, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.

В России на 18 мая общее число инфицированных достигло 290 678, более 70 209 выздоровели, умерли 2722 человека. В Москве — 142 824 заболевших, выздоровели более 70,2 тысячи, умерли 1,5 тысячи.