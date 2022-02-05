В России умерли свыше 700 человек за сутки из-за COVID-19

В России количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 за сутки составило 177 282. Это на девять тысяч больше, чем было днём ранее. Общее число заболевших за время пандемии достигло 12 630 047 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В лидерах по числу заражённых за сутки находятся Москва (22 444), Санкт-Петербург (21 780) и Московская область (11 701).

За сутки вылечились 60 507 пациентов, днём ранее это количество составило 58 449. Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 10 509 688 случаев выздоровления.

При этом доля пациентов, выписанных из медучреждений, снизилась и составила 83,2% от общего числа случаев заражения.

Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, за сутки составило 714. Впервые с 15 января этот показатель превысил отметку в 700 человек. Накануне было зарегистрировано 682 смерти. Общее число умерших за время пандемии — 334 753.

При этом возросло и число госпитализаций из-за коронавирусной инфекции, которое за сутки составило 18 032 человек. Это на 1,3% выше показателя предыдущего дня (17 798).

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 41 регионе России.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в стране наступит, вероятно, в середине февраля. При этом суточные показатели могут оказаться очень высокими. Доминирующим штаммом станет «омикрон».