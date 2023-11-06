В России ищут способ спасти детей от «голодной» угрозы Врач Свечникова: любые голодания приводят к проблемам ЖКТ и даже ожирению

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Любые голодания приводят к проблемам с ЖКТ, расстройству пищевого поведения или даже ожирению, в том числе так называемое праноедение — питание солнечным светом и воздухом, заявила РИА Новости нутрициолог Мария Свечникова. Так она прокомментировала появление в стране десятков тысяч сторонников «полезного питания», некоторые из которых исключают продукты животного происхождения, а другие стремятся полностью отказаться от еды. В результате в России зафиксирована вторая за год смерть ребенка, чьи родители соблюдали строгие диеты.

Свечникова считает, что зачастую «пророки праноедения» искажают суть научных исследований. В частности, речь идет о нобелевском лауреате Есинори Осуми, который получил награду за открытие способности клеток поедать самих себя.

Но он проводил исследование на пекарских дрожжах. И во время выступления в Москве был очень удивлен вопросами публики. Говорил: «К сожалению, большую часть слушателей интересовало только одно — насколько полезно для организма голодание. Я — ученый-биолог, никогда не занимался изучением пользы отказа от еды». Это было очень забавно, так как многие считали его основоположником интервального голодания, — заявила Свечникова.

При этом проповедники голодания зачастую очень хорошо выглядят, но это не означает, что предлагаемые ими системы работают. Терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов заявил, что речь просто идет о тех, кто изначально выиграл в «генетическую лотерею».

Они из тех, кто изначально выиграл в генетическую лотерею. Кто-то «продает» собственные здоровье и красоту, став фитнес-тренером или бизнес-мотиватором. Другие проповедуют праноедение, — подчеркнул он.

Сторонники «полезного» питания привлекают клиентов не только собственным внешним видом. Как отметил Водовозов, учитывая, что официальная медицина не дает однозначной информации, люди получают иллюзию власти над своим телом. А это иногда может привести к печальным последствиям.

Врач не знает, вылечит ли тебя та или иная таблетка. Он может сообщить о шансах и рисках: «Вероятно, вам полегчает, но не исключено, что лапы будет ломить, а хвост начнет отваливаться, потому что есть побочные эффекты», — объяснил врач.

В марте 2023 года месячный сын блогера Максима Лютого, который пропагандировал сыроедение и фрукторианство с отказом от мяса, скончался от истощения и пневмонии. По данным следствия, мужчина в течение недели пытался перевести малыша на праноедение. Против родителей возбудили уголовное дело.