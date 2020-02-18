Минздрав совместно с Минтрудом разрабатывают норму, которая запретит нарушать сроки проведения медобследований для установления инвалидности.
Как
NEWS.ru писал, что по новому регламенту Минздрава онкобольных могут лишить возможности получать инвалидность. Больные раком должны будут по новым правилам подтверждать свою нетрудоспособность каждый год, а статус инвалида у человека могут снять в любой момент, если он находится в состоянии ремиссии. Активисты требуют отменить этот регламент, собирая подписи под петицией, которую направят в правительство.
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