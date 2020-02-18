https://static.news.ru/photo/4558e518-5280-11ea-b8bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав совместно с Минтрудом разрабатывают норму, которая запретит нарушать сроки проведения медобследований для установления инвалидности.

Как сообщает «Интерфакс», ведомства прорабатывают вопрос о фиксации в законодательстве нормы «о недопустимости превышения сроков медицинских обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы». Они указаны в Программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

NEWS.ru писал, что по новому регламенту Минздрава онкобольных могут лишить возможности получать инвалидность. Больные раком должны будут по новым правилам подтверждать свою нетрудоспособность каждый год, а статус инвалида у человека могут снять в любой момент, если он находится в состоянии ремиссии. Активисты требуют отменить этот регламент, собирая подписи под петицией, которую направят в правительство.