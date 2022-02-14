В России хотят создать препарат для сверхточного уничтожения рака

Радиофармацевтический препарат на основе моноклональных антител для прицельного уничтожения злокачественных опухолей предстательной железы планирует создать Росатом. Такие данные следуют из материалов, опубликованных на сайте закупок госкорпорации. В компании отмечают, что в настоящее время масштабы распространения онкологических заболеваний требуют применения новых радиоактивных изотопов для их лечения.

Специалисты отмечают, что к подобным изотопам относятся так называемые альфа-излучатели. Они эффективно убивают раковые клетки и позволяют значительно повысить выживаемость пациентов в сравнении с традиционной химиотерапией.

В настоящее время одно из предприятий госкорпорации — «Всерегиональное объединение „Изотоп“» — организовало конкурс на создание соединений модифицированных антител с изотопом торий-277 и проведение испытаний их эффективности. Работы предстоит выполнить в 2022 году.

В результате организаторы надеются получить препарат на основе моноклональных антител, адресно нацеленного на клетки рака простаты. Это одно из самых распространённых онкологических заболеваний среди мужчин.

Торий-227 обладает большой относительной эффективностью ликвидации раковых клеток, а при его распаде образуется дочерний радионуклид — радий-233. Он избирательно накапливается в костях и даёт дополнительный лечебный эффект, борясь с метастазами.

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