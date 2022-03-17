В России госпитализировали более 5 тысяч заражённых коронавирусом
Захар Чайченко
Захар Чайченко
11:29, 17 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В России за сутки госпитализировали более пяти тысяч человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за всё время с начала пандемии в стране приближается к 17,5 млн человек, сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Госпитализированы за сутки 5008 человек. Заразились 34 819 человек. Скончался 561 человек. Выздоровели 112 614 человек, — сказано в сообщении.
С момента начала распространения коронавируса количество выздоровевших россиян составило около 16 млн человек. Общее количество смертей насчитывает 363 тысячи.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее заявил, что разновидность коронавируса «стелс-омикрон» вскоре может стать доминирующим штаммом, поскольку обладает ещё большей скоростью распространения, чем первоначальный вариант. Он предупредил, что от заражения им не защищает перенесённый «омикрон», в отличие от вакцинации и ревакцинации. Министр призвал россиян пройти эти процедуры в марте — апреле.