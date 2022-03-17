В России госпитализировали более 5 тысяч заражённых коронавирусом

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Частое покашливание может свидетельствовать о рефлюксной болезни желудка, заявила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова, передаёт «Москва 24». Она пояснила, что этот симптом появляется из-за забрасывания содержимого пищеварительного органа в вышележащие отделы. Медик перечислила и другие симптомы, указывающие на проблемы с ЖКТ.

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