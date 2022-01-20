Учёные доказали эффективность «Спутника V» против «омикрона»

Исследования Института Спалланцани в Италии продемонстрировали, что вакцина от коронавируса «Спутник V» обладает вирусонейтрализующим эффектом против штамма «омикрон», сообщает ТАСС со ссылкой на РФПИ. Также отмечается, что российский препарат показал более высокую защиту против «омикрона», чем вакцина от Pfizer.

Согласно результатам уникального независимого сравнительного исследования, проведённого в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани (Италия) совместной командой учёных Института и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, двухкомпонентная вакцина «Спутник V» формирует средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к штамму «омикрона» более чем вдвое выше по сравнению с двумя дозами вакцины Pfizer, — говорится в сообщении РФПИ.

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что «омикрон»-штамм вполне может оказаться завершающий мутацией и в мае пандемия может закончиться. Он добавил, что необходимость прививаться и ревакцинироваться сохраняется.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться не таким серьёзным, как его предшественники. Тому есть свидетельства, отметила она. Вуйнович добавила, что от тяжёлой формы коронавируса вакцины защищают хорошо, но только в первые шесть месяцев. Затем защита становится слабее, подчеркнула представитель ВОЗ.